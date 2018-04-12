106-летний англичанин стал самым старым человеком, спустившемся на Zip Line

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости . Англичанин Джек Рейнольдс, родившийся в год затопления «Титаника», стал самым старым человеком, прокатившимся на Zip Line — скоростном спуске по стальному тросу с отрывом от земли, сообщает Travel and Leisure.

Обычно Джек передвигается в инвалидной коляске, но это не оставило его от спуска со скоростью более 60 километров в час.

Это уже третий рекорд, который мужчина устанавливает в свой день рождения. Два года назад он стал самым старым человеком, сделавшим татуировку, а в прошлом году — самым старым, прокатившимся на американских горках.

На вопрос о его впечатлениях от спуска Рейнольдс подмигнул и поднял большие пальцы вверх, сказав: «Это говорит само за себя».