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106-летний англичанин стал самым старым человеком, спустившемся на Zip Line
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106-летний англичанин стал самым старым человеком, спустившемся на Zip Line 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Англичанин Джек Рейнольдс, родившийся в год затопления «Титаника», стал самым старым человеком, прокатившимся на Zip Line — скоростном спуске по стальному тросу с отрывом от земли, сообщает Travel and Leisure.
Обычно Джек передвигается в инвалидной коляске, но это не оставило его от спуска со скоростью более 60 километров в час.
Это уже третий рекорд, который мужчина устанавливает в свой день рождения. Два года назад он стал самым старым человеком, сделавшим татуировку, а в прошлом году — самым старым, прокатившимся на американских горках.
На вопрос о его впечатлениях от спуска Рейнольдс подмигнул и поднял большие пальцы вверх, сказав: «Это говорит само за себя».
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