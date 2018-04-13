Чалов: ЦСКА мог и должен был забивать «Арсеналу» третий гол

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал домашнюю ничью с «Арсеналом» (2:2) и вылет из четвертьфинала Лиги Европы.

«При счёте 2:0 могли и должны были забивать третий гол. Нужно было доводить эту игру до победы, но чуть-чуть не повезло. Может быть, «Арсенал» больше заслужил, хотя мы бились до конца.

Обидно, что не дожали, даже не выиграли матч. Хочется сказать большое спасибо всем фанатам, которые пришли, поддерживали — было супер. Мы сегодня играли только на победу. Всегда играем только на победу, так что верили в успех», — сказал Чалов в эфире телеканал «Матч ТВ».