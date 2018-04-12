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Ковальчук: «Поднять попу, заработать денежек и поделиться с нуждающимися, — достойно уважения»
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Ковальчук: «Поднять попу, заработать денежек и поделиться с нуждающимися, — достойно уважения» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук порассуждал на тему благотворительности. Хоккеист продал BMW X5, полученный за победу на ОИ-2018, а деньги пошли на благотворительность.
«Любой человек может написать все, что он думает. И я даже не хочу ни с кем спорить. Поступками надо доказывать! Лежать на кровати и писать гадости — это очень просто. А вот поднять попу, заработать чуть-чуть денежек и поделиться с теми, кто в этом нуждается, — наоборот, это очень хорошо и достойно уважения.
И вообще, я знаю, многие ребята этим занимаются. Но большинство не хотят об этом рассказывать. А я считаю, наоборот, об этом надо говорить. Даже кричать! Потому что мы одно такое маленькое дело сделали. Собрались несколько парней, продали машину. И какое количество писем я получил! Сколько просьб о помощи… Их огромное количество, и этим нужно заниматься. Надо помогать, тем более детям. Они ведь ни в чем не виноваты», — цитирует Ковальчука официальный сайт КХЛ.
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