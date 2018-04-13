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Александр Крутиков: Рад за ребят — они боролись несмотря ни на что
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Александр Крутиков: Рад за ребят — они боролись несмотря ни на что 

Советский спорт 1 час назад
«Я хотел бы поблагодарить своих ребят за то, что не опустили руки. Соперник вел 11 очков, но мы вернулись в игру.
А вот концовка встречи пошла не по нашему сценарию. Думаю, что ключевым моментом был даже не тот трехочковый бросок с центра, а проигранные подборы на своем щите.
Я пробовал разные сочетания сегодня, но во второй четверти, выигрывая »+5» мы ушли с «-6» на большой перерыв. Это был ключевой провал.
Лишь в четвертой четверти нам удалось прийти в себя. Но я рад за ребят — они боролись несмотря ни на что.
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