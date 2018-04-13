Александр Крутиков: Рад за ребят — они боролись несмотря ни на что

«Я хотел бы поблагодарить своих ребят за то, что не опустили руки. Соперник вел 11 очков, но мы вернулись в игру.

А вот концовка встречи пошла не по нашему сценарию. Думаю, что ключевым моментом был даже не тот трехочковый бросок с центра, а проигранные подборы на своем щите.

Я пробовал разные сочетания сегодня, но во второй четверти, выигрывая »+5» мы ушли с «-6» на большой перерыв. Это был ключевой провал.

Лишь в четвертой четверти нам удалось прийти в себя. Но я рад за ребят — они боролись несмотря ни на что.