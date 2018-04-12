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Максим Соркин: «Прошедший сбор в Новогорске оставил только положительные впечатления»
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Максим Соркин: «Прошедший сбор в Новогорске оставил только положительные впечатления» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий сборной России U18 и «Красной Армии» Максим Соркин отметил, что команда хорошо долетела. Форвард также добавил, что прошедший сбор в Новогорске оставил только положительные впечатления.
— Долетели хорошо. — цитирует пресс-служба ФХР Соркина. — На сегодняшней тренировке нам дали продышаться. Чувствуем себя отлично, готовимся к старту чемпионата. Прошедший сбор в Новогорске оставил только положительные впечатления. По приезду нам дали немного отдохнуть, затем следовал четырехдневный мощный цикл, потом еще чуть отдохнули и все — две контрольных игры и вылет в Челябинск.
— Насколько прошедшие матчи показывают нынешнее состояние команды?
— Конечно, показывают. В первую очередь то, что мы не зря работали. В целом могу сказать, что доволен тем, как они сложились, хотя и не на сто процентов. Во второй игре команда пропустила три шайбы, надо меньше. Но то, что удалось забросить восемь, конечно, хорошо.
— Что можете сказать о собственной готовности на данный момент?
— Я считаю, что в данный момент готов процентов на 90. Перед сборами было меньше, сейчас подтянул форму. Главная задача — играть на команду, ловить на себя шайбы. Цель у всех одна — выиграть турнир.
— Вы сегодня тренировались в тройке с Завгородним и Ротенбергом.
— Да, мы еще в Канаде на Кубке Вызова играли с ними два матча. После этого спокойно общаемся и хорошо понимаем друг друга.
Напомним, что чемпионат мира-2018 U18 пройдет 19-29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.
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