Звезда «Арсенала» Сол Кэмпбелл пожелал волгоградскому «Ротору» вернуться в премьер-лигу

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл выразил надежду на то, что футбольный клуб «Ротор-Волгоград» вернется в премьер-лигу. Кроме этого, футболист надеется, что город-герой на Волге принесет удачу его родной сборной на чемпионате мира.

Звезда «Арсенала» Сол Кэмпбелл побывал в Волгограде в прошлые выходные. Знаменитый футболист открыл на центральной набережной Парк футбола, а на следующий день дал оценку футбольному полю на «Волгоград Арене». По и тогам своей поездки Сол Кэмпбелл рассказал ТАСС о том, что надеется на город-герой как на талисман своей сборной.

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл, принявший участие в открытии Парка футбола, выразил надежду, что Волгоград принесет удачу его национальной команде.

— Моя первая игра за сборную на чемпионате мира 1998 года во Франции была как раз против Туниса, и мы выиграли тот матч, — цитирует футболиста ТАСС. — А у вас, знаю, был отличный результат против « Манчестер Юнайтед ». Это было отличное время для волгоградской команды. Надеюсь, что ваш клуб опять поднимется со второго дивизиона и войдет в премьер-лигу, потому что у вас будет фантастический стадион.