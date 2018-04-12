Ещё
На полигоне Ногинский прошел региональный этап конкурса «Дорожный патруль» среди военных автоинспекторов Центрального военного округа
Далее:
Читайте также:
Ещё

На полигоне Ногинский прошел региональный этап конкурса «Дорожный патруль» среди военных автоинспекторов Центрального военного округа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В заключительный день соревнований вне общего зачета проведена военно-техническая эстафета между сборными командами «Урал», «Поволжье», «Сибирь» и командой Москвы.
C 10 по 12 апреля 2018 г. на полигоне Ногинский Московского высшего общевойскового командного училища прошел региональный этап конкурса «Дорожный патруль» среди инспекторов 19-й военной автомобильной инспекции (Центральный военный округ).
В заключительный день соревнований вне общего зачета проведена военно-техническая эстафета между сборными командами «Урал», «Поволжье», «Сибирь» и командой военной автомобильной инспекции г. Москвы, в которой с небольшим отрывом победила команда 100-й военной автомобильной инспекции, г. Москвы.
ТК «Звезда»: последние новости
Сборная Вооруженных сил России по парашютному спорту провела учебно-тренировочные сборы на авиабазе ОДКБ "Кант" В Уфе состоялся первый юнармейский бал Красноярский школьник удостоен медали «Юнармейская доблесть» I степени
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»14
Липницкая опубликовала откровенное фото95
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США56
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение