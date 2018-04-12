На полигоне Ногинский прошел региональный этап конкурса «Дорожный патруль» среди военных автоинспекторов Центрального военного округа

В заключительный день соревнований вне общего зачета проведена военно-техническая эстафета между сборными командами «Урал», «Поволжье», «Сибирь» и командой Москвы.

C 10 по 12 апреля 2018 г. на полигоне Ногинский Московского высшего общевойскового командного училища прошел региональный этап конкурса «Дорожный патруль» среди инспекторов 19-й военной автомобильной инспекции (Центральный военный округ).

В заключительный день соревнований вне общего зачета проведена военно-техническая эстафета между сборными командами «Урал», «Поволжье», «Сибирь» и командой военной автомобильной инспекции г. Москвы, в которой с небольшим отрывом победила команда 100-й военной автомобильной инспекции, г. Москвы.