Защитник немецкого «Фрайбурга» может продолжить карьеру в России

Защитник «Фрайбурга» и сборной Турции Чаглар Сёюнджу может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы два клуба российского чемпионата.

Чоглар считается одним из самых перспективных турецких футболистов. Защитник отыграл почти два сезона в бундеслиге получил хорошую прессу. «Фрайбург» хотел бы сохранить Чоглара у себя, но сам игрок хочет играть в более сильном клубе, участвующем в еврокубках. Контракт турка рассчитан до мая 2021 года. Сайт трансфермаркет оценивает Чоглаоа в 12 миллионов евро.