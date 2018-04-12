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Защитник немецкого «Фрайбурга» может продолжить карьеру в России
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Защитник немецкого «Фрайбурга» может продолжить карьеру в России 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Защитник «Фрайбурга» и сборной Турции Чаглар Сёюнджу может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы два клуба российского чемпионата.
Чоглар считается одним из самых перспективных турецких футболистов. Защитник отыграл почти два сезона в бундеслиге получил хорошую прессу. «Фрайбург» хотел бы сохранить Чоглара у себя, но сам игрок хочет играть в более сильном клубе, участвующем в еврокубках. Контракт турка рассчитан до мая 2021 года. Сайт трансфермаркет оценивает Чоглаоа в 12 миллионов евро.
В немецкой прессе появились сообщения о том, что Чоглара просматривали представители двух клубов российской премьер-лиги. Кроме того, на гостевой «Фрайбурга» появилось сообщение, что московский "Спартак" может обменять Сердара Таски на Чоглара Сёюнджу с доплатой.
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