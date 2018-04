«Очки DPC в кармане». Все рады еще одному патчу без Techies в Captains Mode

С патчем 7.13 Valve снизила награду за уничтожение строений, изменила бонусы атрибутов и указала, как правильно произносить слово aegis. Пока комментаторы шутили о внимании разработчиков к деталям, профессиональные игроки радовались еще одному патчу без Techies в Captains Mode.

pic.twitter.com/Wsfwe5u09g

— Owen Davies (@ODPixel) 12 апреля 2018 г.

No techies? DPC points confirmed:) GGs. #greenwall

— Peter Dager (@Peterpandam) 12 апреля 2018 г.

Без Techies? Очки DPC в кармане

Джейк SirActionSlacks Каннер как всегда решил выделиться:

who?

— Wykrhm Reddy (@wykrhm) 12 апреля 2018 г.

— Где Techies?— Кто?

Таль Fly Айзик и Александр ComeWithMe Красунеску заметили, что с патчем все герои, кроме Tiny, лишились сопротивления эффектам:

We are safe from Techies! For now…Tiny the only hero in the game with status resistance now? #dota2

— Tal Aizik (@Fly_dota2) 12 апреля 2018 г.

Techies до нас не добрался! Пока что…Получается, сейчас Tiny единственный герой с сопротивлением эффектам?

Except for tiny having it from ult?:D — ComeWithMe ❄️ (@cwmdota) 12 апреля 2018 г.

Подождите, сопротивления эффектам больше нет?Разве что от ультимейта Tiny?

А Артур Arteezy Бабаев и Павел 9pasha Хвастунов нашли, какому герою это обновление сыграл только на руку:

Tytyty

— Pavel Khvastunov (@9pashka) 12 апреля 2018 г.

— Спасибо за Omniknight, который на 18 минуте придет на мою линию с 10 тыс. здоровья и 66% сопротивления магии— Спасибо, спасибо, спасибо

Подсказка о том, как правильно произносить слово aegis, разделила англоязычных комментаторов на два лагеря:

My world is crumbling.https://t.co/w4vRN0KEFA pic.twitter.com/W011pnvzA7

— David Gorman (@LDeeep) 12 апреля 2018 г.

[Произносится как «ээй — джис»] Мой мир рушится

FEELSGOODMAN pic.twitter.com/rX3AT3RTRk

— Owen Davies (@ODPixel) 12 апреля 2018 г.

Valve can more or less decide pronunciation in their fantasy made-up world. Same way many words have different ways of saying them.

— David Parker | Godz (@BTSGoDz) 12 апреля 2018 г.

— Значит Valve просто взяла и сделала неправильное произношение правильным, и теперь все, кто говорил верно, стали говорить неверно?— Valve в целом может устанавливать правила произношения в ее фэнтезийном мире. Многие слова можно произносить по-разному

Пока комментаторы разбирались, кто прав, Веррос Maybe Next Time Апостолос просто посмеялся над нововведением:

Hello my name is Ayy jis. pic.twitter.com/r7AMNOWf7y

— Verros Apostolos (@MNTdota) 12 апреля 2018 г.

Привет, меня зовут Ээй Джис

Valve не забыла и о русскоговорящих пользователях. Роман CaspeRRR Лепехин еще никогда не был так рад:

ШАХ И МАТ, АМЕТИСТЫ! #победа pic.twitter.com/HKPkotgIR0

— Roman Lepokhin (@Casperenush) 12 апреля 2018 г.