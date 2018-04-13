Президент «Ювентуса» Аньелли призвал уволить главного арбитра УЕФА

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли призвал сменить главу судейского корпуса Международного футбольного союза Пьерлуиджи Коллину после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Реала" (3:1), в котором судья назначил пенальти в конце игры, что стало решающим моментом для невыхода итальянского клуба в полуфинал турнира. Об этом сообщает AP.

"Главу судейского комитета необходимо менять каждые три года, чтобы избежать предвзятости, учитывая его гражданство", — заявил Аньелли.