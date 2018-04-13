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Президент «Ювентуса» Аньелли призвал уволить главного арбитра УЕФА
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Президент «Ювентуса» Аньелли призвал уволить главного арбитра УЕФА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли призвал сменить главу судейского корпуса Международного футбольного союза Пьерлуиджи Коллину после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Реала" (3:1), в котором судья назначил пенальти в конце игры, что стало решающим моментом для невыхода итальянского клуба в полуфинал турнира. Об этом сообщает AP.
"Главу судейского комитета необходимо менять каждые три года, чтобы избежать предвзятости, учитывая его гражданство", — заявил Аньелли.
Ранее голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о назначенном пенальти в спорном моменте ответного матча с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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