Президент «Ювентуса» требует сместить Коллину с поста главы судейского комитета УЕФА 

Президент туринского «Ювентуса» и глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли требует отстранить итальянца Пьерлуиджи Коллину от должности главы судейского комитета УЕФА, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Аньелли заявил, что на пост главы судейского комитета УЕФА следует назначать специалиста каждые три года, поскольку Коллина, учитывая его гражданство, проявляет «излишнюю заботу» в отношении клубов Серии А.
"Человек, который занимает такую должность, должен сменяться каждые три года, чтобы избегать особого отношения к клубам его национальности", — сказал президент «Ювентуса», чьи слова приводит агентство.
В среду "Реал" проиграл дома «Ювентусу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3, но по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) пробился в полуфинал. Единственный гол в ответном матче, который и вывел «Реал» в следующую стадию турнира, мадридский клуб забил с пенальти, который назначил английский арбитр Майкл Оливер в компенсированное ко второму тайму время. Также в эпизоде с пенальти Оливер удалил за споры голкипера «старой синьоры» Джанлуиджи Буффона.
"У нас есть технология (система видеопомощи арбитрам — VAR), чтобы избегать этих ошибок. УЕФА не против VAR, просто существует техническая проблема, которая должна быть решена. Если проблема в том, что нужно обучить всех арбитров со всех федераций, то привлеките их внимание и скорее решите данную проблему" — добавил Аньелли.
Коллина возглавляет судейский комитет УЕФА с июля 2010 года, он был одним из инициаторов VAR.