Президент «Ювентуса» требует сместить Коллину с поста главы судейского комитета УЕФА

Аньелли заявил, что на пост главы судейского комитета УЕФА следует назначать специалиста каждые три года, поскольку Коллина, учитывая его гражданство, проявляет «излишнюю заботу» в отношении клубов Серии А.

"Человек, который занимает такую должность, должен сменяться каждые три года, чтобы избегать особого отношения к клубам его национальности", — сказал президент «Ювентуса», чьи слова приводит агентство.

В среду "Реал" проиграл дома «Ювентусу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3, но по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) пробился в полуфинал. Единственный гол в ответном матче, который и вывел «Реал» в следующую стадию турнира, мадридский клуб забил с пенальти, который назначил английский арбитр Майкл Оливер в компенсированное ко второму тайму время. Также в эпизоде с пенальти Оливер удалил за споры голкипера «старой синьоры» Джанлуиджи Буффона

"У нас есть технология (система видеопомощи арбитрам — VAR), чтобы избегать этих ошибок. УЕФА не против VAR, просто существует техническая проблема, которая должна быть решена. Если проблема в том, что нужно обучить всех арбитров со всех федераций, то привлеките их внимание и скорее решите данную проблему" — добавил Аньелли.

Коллина возглавляет судейский комитет УЕФА с июля 2010 года, он был одним из инициаторов VAR.