Джоуи Бартон может возобновить карьеру у друга в четвертом английском дивизионе

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джоуи Бартон может возобновить карьеру в «Ноттс Каунти». Игрока хочет подписать главный тренер клуба Кевин Нолан , проведший два с половиной сезона с Бартоном в «Ньюкасле».

— Мы с Джоуи хорошие друзья. Он игрок топ-уровня, хороший парень, мы ним хорошо ладим. Мы сейчас будем с ним на связи, посмотрим, что будет дальше, — цитирует BBC Нолана.

Бартон, прославившийся экстравагантными твитами, последний раз выходил на поле в апреле 2017 года в составе «Бернли» в игре чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:2).

26 апреля 2017 года хавбек был дисквалифицирован на 18 месяцев за участие в тотализаторе. Впоследствии дисквалификация была сокращена до 5 месяцев, однако 35-летний Бартон остается свободным агентом.

"Ноттс Каунти" на данный момент занимает четвертое место в английской лиге 2, четвертом по силе дивизионе.