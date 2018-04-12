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Джоуи Бартон может возобновить карьеру у друга в четвертом английском дивизионе
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Джоуи Бартон может возобновить карьеру у друга в четвертом английском дивизионе 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джоуи Бартон может возобновить карьеру в «Ноттс Каунти». Игрока хочет подписать главный тренер клуба Кевин Нолан, проведший два с половиной сезона с Бартоном в «Ньюкасле».
— Мы с Джоуи хорошие друзья. Он игрок топ-уровня, хороший парень, мы ним хорошо ладим. Мы сейчас будем с ним на связи, посмотрим, что будет дальше, — цитирует BBC Нолана.
Бартон, прославившийся экстравагантными твитами, последний раз выходил на поле в апреле 2017 года в составе «Бернли» в игре чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:2).
26 апреля 2017 года хавбек был дисквалифицирован на 18 месяцев за участие в тотализаторе. Впоследствии дисквалификация была сокращена до 5 месяцев, однако 35-летний Бартон остается свободным агентом.
"Ноттс Каунти" на данный момент занимает четвертое место в английской лиге 2, четвертом по силе дивизионе.
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