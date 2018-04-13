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Зейн Малик поцеловал модель, похожую на Джиджи Хадид (видео)
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Зейн Малик поцеловал модель, похожую на Джиджи Хадид (видео) 

Журнал ОК! 44 минуты назад
В начале этого года экс-солист One Direction Зейн Малик расстался со своей возлюбленной Джиджи Хадид. Как он только ни привлекал к себе внимание: отписывался от супермодели в Instagram, менял цвет волос, стрижку, сделал сразу две татуировки.
Зейн Малик
Теперь он решил взяться за работу и выпустил новый клип. Правда, теперь интернет-пользователи намекают, что Джамора появилась в видео неслучайно. Уж очень она похожа там на 22-летнюю Хадид.
Кстати, после выпуска клипа Малик удалил все фотографии в своем Instagram. Неужели скучает?
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