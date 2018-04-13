Чалов: «Могли забивать третий, но чуть-чуть не повезло»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:2) в эфире канала «Матч ТВ».

— Все было близко, все было возможно?

— Да, при счете 2:0 могли забивать третий и доводить игру до победы, но чуть-чуть не повезло. Может быть, «Арсенал» больше заслужил, хотя мы бились до конца.

— В любом случае спасибо за эту игру и евросезон. Вот болельщики вас благодарят «Молодцы! Молодцы!» Чего больше, горечи разочарования или гордости от проведенного матча и забитого гола?

— Все равно обидно, что не дожали и не выиграли. Хочу сказать большое спасибо всем фанатам, которые пришли и поддерживали. Все было супер.

— Перед матчем верили в то, что возможно выиграть 3:0 или 5:1 и пройти дальше?

— Мы играли на победу и всегда так играем. Конечно же, верили.