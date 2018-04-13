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Чалов: «Могли забивать третий, но чуть-чуть не повезло»
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Чалов: «Могли забивать третий, но чуть-чуть не повезло» 

Евро-футбол.Ру 40 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:2) в эфире канала «Матч ТВ».
— Все было близко, все было возможно?
— Да, при счете 2:0 могли забивать третий и доводить игру до победы, но чуть-чуть не повезло. Может быть, «Арсенал» больше заслужил, хотя мы бились до конца.
— В любом случае спасибо за эту игру и евросезон. Вот болельщики вас благодарят «Молодцы! Молодцы!» Чего больше, горечи разочарования или гордости от проведенного матча и забитого гола?
— Все равно обидно, что не дожали и не выиграли. Хочу сказать большое спасибо всем фанатам, которые пришли и поддерживали. Все было супер.
— Перед матчем верили в то, что возможно выиграть 3:0 или 5:1 и пройти дальше?
— Мы играли на победу и всегда так играем. Конечно же, верили.
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