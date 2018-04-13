Безумие в Зальцбурге: «Ред Булл» за 4 минуты уничтожил «Лацио» и прошёл в полуфинал

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» крупно обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал турнира.

Протокол игры

Ред Булл Зальцбург

Лацио

55' Иммобиле Чиро (0:1)

(1:1) Даббур Мунас 56'

(2:1) Хайдара Амаду 72'

(3:1) Хи-Чан Хван 74'

(4:1) Лайнер Штефан 76'

Запасные: Кайседо Фелипе • Касерес Мартин • Гуерриери Гуидо • Мурджа Алессандро

12 апреля. Стадион «Ред Булл Арена».

Первая игра в Риме завершилась победой «Лацио» (4:2), что оставляло надежды австрийского клуба на успех по итогам двухматчевого противостояния. Болельщики могли ожидать продолжения голевой феерии, однако до перерыва игра сложилась совершенно иначе. В гостевой встрече римляне не стремились к увеличению преимущества, надежно обороняя добытую победу в Риме. Команда Симоне Индзаги вышла в абсолютно том же составе, а у «Ред Булла» произошло два изменения — в группу атаки вышли Рейнольд Ябо и Хи-Чан Хван. Более того, австрийцы изменили свою изначальную расстановку, отказавшись от схемы 4-4-2 в пользу 4-3-1-2, укрепив середину поля.

Несмотря на острую необходимость «Зальцбурга» отыгрывать два мяча, хозяева не организовали стартового давления воротам Томаса Стракоши, очень спокойно и умеренно начав игру. Таким вышел весь первый тайм — одни не могли, другим было не нужно. Итальянцы сыграли в своих лучших традициях, перекрыв все зоны и лишив соперника пространства. Единственный яркий момент в первые 45 минут случился за две минуты до перерыва — Чиро Иммобиле оказался в полном одиночестве близ вратарской линии, но удар нападающего отразил Александр Вальке.

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Этому матчу явно не хватало гола, чтобы игра раскрылась и стала походить на схватку команд недельной давности. В начале второго тайма хозяева стали действовать чуть более активно и высоко встречать соперника, что едва не обернулось голом в их же ворота. Римляне сумели организовать быструю ответную атаку одним длинным пасом, в результате чего Иммобиле оказался на рандеву с голкипером, но и этот момент лучший бомбардир команды не реализовал. Это был второй громкий звоночек обороне «Ред Булла», но они его не услышали. Уже спустя несколько минут «Лацио» вновь вскрыл соперника одной длинной передачей Луиса Альберто на Иммобиле, но на этот раз Чиро свой момент не смазал, точно пробив в «девятку» — 0:1.

Казалось, это конец, но к огромному удивлению, спустя минуту «Зальцбург» отыгрался. Мунас Даббур подхватил мяч около чужой штрафной площади, убежал от нескольких оппонентов и плотно пробил по воротам. Вероятно, Стракоша справился бы с этим ударом, но не обошлось без рикошета — 1:1. В таком положении «Ред Буллу» вновь нужно было забивать два гола, но уже за 35 минут. Трибуны стали гнать свою команду вперед, бурно реагируя на происходящее. Эмоций явно прибавилось и игра действительно стала раскрываться. Обменявшись острейшими моментами, «Зальцбург» так поверил в себя, что за четыре минуты просто уничтожил «Лацио» тремя голами.

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С 72 по 76 минуту австрийцы реализовали все три свои момента, перевернув с ног на голову всю игру. Сперва дальним ударом забил Амаду Хайдара, выход один на один реализовал Хван, а после углового отличился Штефан Лайнер. Футболисты «Лацио» пребывали в шоковом состоянии, не веря в происходящее. Им нужен был один гол, чтобы перевести игру в овертайм, поэтому Индзаги сразу же выпустил на поле Нани.

Португальцу не удалось усилить игру своей команды, римляне так и не отошли от невероятного камбэка «Ред Булла». «Лацио» покинул турнир, уступив 5:6 по итогам двух матчей. Несмотря на скупой на моменты первый тайм, во втором тайме «Зальцбург» совершил фантастический камбэк, заслуженно пройдя в полуфинал Лиги Европы.