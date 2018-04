Определились все участники полуфиналов Лиги Европы

Завершились матчи 1/4 финала Лиги Европы, определившие состав полуфиналов. В следующую стадию турнира пробились «Арсенал», «Атлетико», «Марсель» и «Зальцбург».

В четвертьфинале «Арсенал» обыграл ЦСКА (4:1 и 2:2), «Атлетико» — «Спортинг» (2:0 и 0:1), «Марсель» — «Лейпциг» (0:1 и 5:2), а «Зальцбург» — «Лацио» (2:4 и 4:1).

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Introducing your #UEL Final Four! 🌟 @Arsenal 🌟 @RedBullSalzburg 🌟 @OM_Officiel 🌟 @Atleti Predict the #UELfinal… pic.twitter.com/sWl6dQV4EN

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 12 апреля 2018 г.