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Сергей Тараканов: «Когда умер Саша Белов, не нашли другого выхода, как пойти в ресторан и дико напиться»
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Сергей Тараканов: «Когда умер Саша Белов, не нашли другого выхода, как пойти в ресторан и дико напиться» 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Олимпийский чемпион, председатель Совета ветеранов ЦСКА Сергей Тараканов отметил, что у него были хорошие отношение с Александром Беловым.
— 3 октября зашел в гости к Вовке Овчинникову, — сказал Тараканов. — Его сестра Шура была супругой Саши Белова и в это время с женским "Спартаком" находилась где-то на сборах. Тут звонок: «Саша умер». Мы были настолько потрясены, душили эмоции… Не нашли другого выхода, как пойти в ресторан и дико напиться, заставляя соседние столики скорбеть вместе с нами.
— Вы не знали, что у Белова саркома сердца?
— Да никто не знал! Все случилось очень быстро. Даже то, что он в больнице, не афишировали. На похоронах я стоял в почетном карауле. Прощание организовали в спартаковском зале на Вязовой улице. Я был в ступоре. Сегодня-то, к сожалению, уже закаленный, не раз хоронил родных, друзей. А тогда для меня это была первая смерть человека, с которым еще вчера вместе выходили на площадку. Думал: «Вот зал, где мы тренируемся. И вот Саша в гробу — как живой. Сюрреализм…» На Северном кладбище теперь две могилы рядом — Белова и Кондрашина.
— С Александром сдружились?
— Нет, слишком велика была разница в возрасте и статусе. Но отношения были нормальные. Правда, на одной из первых тренировок вспыхнул небольшой конфликт. Мяч катится мимо. Слышу свист за спиной: «Эй, эй…»
— Белов?
— Да. Может, просто имя запомнить не успел. Но меня задело. Я вообще такие вещи не приемлю: свист, «эй, подай-принеси…» Белов повторяет — не реагирую. Краем глаза вижу — чертыхаясь, сам за мячом идет. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)
Полностью интервью Тараканова — скоро в «СЭ»
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