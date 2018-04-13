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«Марсель» — «РБ Лейпциг» — 5:2 (обзор)
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«Марсель» — «РБ Лейпциг» — 5:2 (обзор) 

Soccer News 38 минут назад
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между «Марселем» и «РБ Лейпциг» (5:2).
Видео: «Марсель» — «РБ Лейпциг».
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