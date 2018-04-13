Soccer News: последние новости

"Спортинг" минимально обыгрывает "Атлетико" и вылетает из Лиги Европы

"Ливерпуль" будет участовать в Международном кубке чемпионов-2018

"Зальцбург" за четыре минуты разгромил "Лацио" и вышел в 1/2 финала Лиги Европы