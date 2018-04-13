Кирилл Набабкин: «Конечно, нам хотелось выиграть с нужным счетом, но все равно игра полезная»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что его команда могла сыграть лучше в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы. ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» 2:2, а в первой встрече англичане победили 4:1.

— Конечно, нам хотелось выиграть. К сожалению, не удалось, потому что сначала дважды забили, затем дважды пропустили. Мы понимали, что надо много навешивать, — заявил Набабкин во флэш-интервью. — Атаковали много, но забили меньше, чем было нужно, чтобы пройти дальше. Но игра полезная.

ЦСКА — Арсенал