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Кирилл Набабкин: «Конечно, нам хотелось выиграть с нужным счетом, но все равно игра полезная»
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Кирилл Набабкин: «Конечно, нам хотелось выиграть с нужным счетом, но все равно игра полезная» 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Фото: Sports.ru
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что его команда могла сыграть лучше в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы. ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» 2:2, а в первой встрече англичане победили 4:1.
— Конечно, нам хотелось выиграть. К сожалению, не удалось, потому что сначала дважды забили, затем дважды пропустили. Мы понимали, что надо много навешивать, — заявил Набабкин во флэш-интервью. — Атаковали много, но забили меньше, чем было нужно, чтобы пройти дальше. Но игра полезная.
ЦСКА — Арсенал
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