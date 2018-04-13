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Гончаренко: «Головин проделал огромный объем работы»
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Гончаренко: «Головин проделал огромный объем работы» 

SPORT24.ru 27 минут назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру полузащитника Александра Головина в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала» (2:2).
— Он проделал большой объем работы. Приносил пользу и обороне, и атаке. Не сказал бы, что Головин нервничал. Но качество газона на ”Эмирейтс” позволяло ему безошибочно работать с мячом, как тому же Озилу. У нас все-таки поле не такого качества, — передает слова Гончаренко корреспондент Sport24 Антон Матвеев.
По сумме двух матчей «Арсенал» прошел в полуфинал Лиги Европы.
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