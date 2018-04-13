Ещё
Болельщики матча «Урал» — «Спартак» получат флаеры, чтобы вернуться на свои места с перерыва в игре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщики матча «Урал» — «Спартак» получат флаеры, чтобы вернуться на свои места с перерыва в игре 

e1.ru 29 минут назад
Фото: e1.ru
15 апреля пройдет второй тестовый матч на «Екатеринбург-Арене» между «Уралом» и «Спартаком». Для его проведения в воскресенье перекроют улицы и изменят движение общественного транспорта. А болельщики, которые посетят этот матч, получат специальные флаеры, чтобы быстро и безопасно вернуться обратно на свое место, если они выйдут из сектора в перерыве игры, сообщает ТАСС с ссылкой на представителя администрации стадиона.
Первого апреля прошел первый тестовый матч на «Екатеринбург-Арене» между «Уралом» и казанским «Рубином». Он закончился с равным счетом. В перерыве между таймами многие болельщики хотели выйти из своего сектора, а затем снова вернуться на трибуны. Но из-за особенностей пропускной системы на выходе из секторов образовались большие очереди. Чтобы в перерыв было проще запускать болельщиков обратно, им раздадут специальные флаеры.
«Решение по организации пропускной системы из секторов стадиона принято», — рассказала представитель администрации стадиона. — «В турникетах предусмотрены калитки, работающие на выход. Всем болельщикам будут выдаваться флаеры, по которым и будет осуществляться вход обратно на трибуны».
Но флаеры будут выдаваться по цветам секторов, поэтому болельщик сможет вернуться только в свой сектор.
Несмотря на то, что первая тестовая игра уже прошла, на матче «Урал» — «Спартак» состоится официальная церемония открытия «Екатеринбург-Арены».
Мы разобрались, как попасть на новый стадион и быстро выйти оттуда. И рассказали, что болельщики думают о его реконструкции.
e1.ru: последние новости
Пять часов по горам и ущельям: 16-летняя екатеринбурженка выиграла чемпионат мира по сноукайтингу Маленькая фигуристка из Екатеринбурга выступила на ледовом шоу Первого канала Билеты на игру «Урала» со «Спартаком» распродали всего за четыре дня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»14
Липницкая опубликовала откровенное фото95
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США56
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение