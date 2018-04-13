Болельщики матча «Урал» — «Спартак» получат флаеры, чтобы вернуться на свои места с перерыва в игре

15 апреля пройдет второй тестовый матч на «Екатеринбург-Арене» между «Уралом» и «Спартаком» . Для его проведения в воскресенье перекроют улицы и изменят движение общественного транспорта. А болельщики, которые посетят этот матч, получат специальные флаеры, чтобы быстро и безопасно вернуться обратно на свое место, если они выйдут из сектора в перерыве игры, сообщает ТАСС с ссылкой на представителя администрации стадиона.

Первого апреля прошел первый тестовый матч на «Екатеринбург-Арене» между «Уралом» и казанским «Рубином» . Он закончился с равным счетом. В перерыве между таймами многие болельщики хотели выйти из своего сектора, а затем снова вернуться на трибуны. Но из-за особенностей пропускной системы на выходе из секторов образовались большие очереди. Чтобы в перерыв было проще запускать болельщиков обратно, им раздадут специальные флаеры.

«Решение по организации пропускной системы из секторов стадиона принято», — рассказала представитель администрации стадиона. — «В турникетах предусмотрены калитки, работающие на выход. Всем болельщикам будут выдаваться флаеры, по которым и будет осуществляться вход обратно на трибуны».

Но флаеры будут выдаваться по цветам секторов, поэтому болельщик сможет вернуться только в свой сектор.

Несмотря на то, что первая тестовая игра уже прошла, на матче «Урал» — «Спартак» состоится официальная церемония открытия «Екатеринбург-Арены».

Мы разобрались, как попасть на новый стадион и быстро выйти оттуда. И рассказали, что болельщики думают о его реконструкции.