Гончаренко: 75 минут ЦСКА был просто великолепен в матче с «Арсеналом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнюю ничью с «Арсеналом» (2:2) и вылет из четвертьфинала Лиги Европы.

«Всё очевидно — у нас не хватило сил. На 75 минут хватило, а потом из нас вышел пар. После замену Бистровича у нас, к сожалению, уровень игры упал. Ну и в целом после замен падала скорость игры. Это не критика, потому что мы, наверное, критики не заслуживаем. Все футболисты ЦСКА на протяжении всего этого еврокубкового сезона заслуживают самых тёплых слов.

Не думаю, что травма Дзагоева сильно сказалась на игре. Мне казалось, что Витиньо поначалу усилил игру, а потом пропало то движение, которое было поначалу. Поэтому, может быть, с Дзагоевым мы сыграли бы лучше, но не факт.

75 минут мы были просто великолепны, контролировали игру и заслуженно выигрывали. Но это 75 минут, а на последние 15 нас не хватило», — сказал Гончаренко в эфире телеканал «Матч ТВ».