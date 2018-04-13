Набабкин: к сожалению, ЦСКА не удалось забить столько, сколько было нужно

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал ничью в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2).

«Настроение не очень, потому что хотелось выиграть, превзойти «Арсенал». К сожалению, не удалось, пропустили два гола. Мы предполагали, что надо делать много навесов, чтобы забить и добиться результата. Атаковали много, но, к сожалению, забили не столько, сколько нужно было для прохода дальше. Чего не хватило? Не забили и пропустили — это, наверное, главное. Но ничего, сделаем выводы. Всё равно игра была полезная», — сказал Набабкин в эфире телеканала «Матч ТВ».