Флориан Товен: «Игроки хотят вернуть „Mарсель“ на свое место»

Полузащитник «Марселя» Флориан Товен после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Лейпцига» (5:2) отметил, что игроки стараются вернуть команду на высокий уровень. Также он рад, что ему удалось показать качественную игру после возвращения в строй после травмы.

— Игроки хотят вернуть «Mарсель» на свое место — это то, ради чего мы все работаем, — цитирует L'Equipe Товена. — Мы никогда не сомневались, отдавали все силы, были настоящими воинами, поэтому очень счастливы. Я был расстроен, что получил травму. Никогда не бывает легко вернуться в строй. Счастлив, что мне удалось показать хорошую игру, доволен своим выступлением. Хочу поздравить команду с этим успехом. Пайет? Он провел прекрасный матч, именно в таких матчах мы ждем от него такой игры.

Марсель — РБ Лейпциг