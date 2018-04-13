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Евросезон завершен: ЦСКА не смог удержать победу в матче с «Арсеналом»
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Евросезон завершен: ЦСКА не смог удержать победу в матче с «Арсеналом» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичи отлично начали игру, даже завершили ее достойно, но итог двух матчей не позволил команде продолжить борьбу за Еврокубок.
Четвертьфинальный матч Лиги Европы на стадионе «ВЭБ Арена» завершен. При рекордном аншлаге — 29 284 зрителя — ЦСКА и «Арсенал» провели ответный матч, после разгромного для москвичей лондонского.
Началась игра с голов ЦСКА по воротам соперника. На 39-ой минуте Федор Чалов отправил британцам первый гол.
ГОООООООЛ! Чалов! 1:0! #ЦСКААрсенал pic.twitter.com/6Cx2FO7t8q
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 апреля 2018 г.
Набабкин по прозвищу Карвахаль! 2:0! #ЦСКААрсенал pic.twitter.com/2YrabyxDy7
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 апреля 2018 г.
Порядком измотав соперников, под конец игры англичане включили боевой режим и пошли в наступление. На 75-ой минуте Дэнни Уэлбек забивает ЦСКА первый ответный гол, а Аарон Рэмзи под финальный гудок забивает второй. Так англичане завершили коварный марафон, сделав итогом игры фатальную для ЦСКА ничью 2:2.
Завершили евросезон боевой ничьей с лондонским Арсеналом #ЦСКААрсенал pic.twitter.com/kqH1w8U4LA
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 апреля 2018 г.
По итогам двух игр ЦСКА уступил «Арсеналу» со счетом 3:6 — первая игра 5 апреля завершилась со счетом 4:1 в пользу англичан, сегодняшняя — 2:2. Это не позволяет команде продолжить борьбу за Еврокубок. Евросезон российских футбольных команд окончен.
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