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Лоран Косьельни: Наша игра не соответствовала этой стадии турнира
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Лоран Косьельни: Наша игра не соответствовала этой стадии турнира 

Советский спорт 23 минуты назад
Фото: Sports.ru
«Игра пошла не по плану. Мы потеряли в движении, не открывались, проигрывали в единоборствах. ЦСКА сыграл хорошо, создавал моменты и реализовывал их.
Мы оказались под давлением, еще один гол — и мы вылетаем. Рад, что все закончилось хорошо, но наша игра не соответствовала этой стадии турнира.
Посмотрим, кто достанется на жеребьевке, но в любом случае нам нужно играть увереннее. Это наш последний шанс попасть в Лигу чемпионов, поэтому мы будем биться до самого конца», — приводит слова Косьельни официальный сайт УЕФА.
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