Лоран Косьельни: Наша игра не соответствовала этой стадии турнира

«Игра пошла не по плану. Мы потеряли в движении, не открывались, проигрывали в единоборствах. ЦСКА сыграл хорошо, создавал моменты и реализовывал их.

Мы оказались под давлением, еще один гол — и мы вылетаем. Рад, что все закончилось хорошо, но наша игра не соответствовала этой стадии турнира.

Посмотрим, кто достанется на жеребьевке, но в любом случае нам нужно играть увереннее. Это наш последний шанс попасть в Лигу чемпионов, поэтому мы будем биться до самого конца», — приводит слова Косьельни официальный сайт УЕФА.