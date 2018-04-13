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Венгер: когда «Арсенал» начал уступать 0:2, стало тяжело и опасно
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Венгер: когда «Арсенал» начал уступать 0:2, стало тяжело и опасно 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ничью с ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
«По первому матчу было ясно, что ЦСКА — очень хорошая команда. Вы знаете, счёт 1:4 — это ещё не окончательное поражение, ничего не потеряно. Мы не были полностью сконцентрированы на этой ответной игре. Конечно, после того как мы стали уступать 0:2, стало тяжело и опасно, но всё-таки смогли в концовке организовать контратаки и перевернуть игру.
Конечно, я не могу быть удовлетворён игрой команды в первом тайме. Мы проигрывали 0:2, не реализовывали план, и у ЦСКА было преимущество. Мы позволяли им создавать моменты. Но, конечно, «Арсенал» получил то, что заслуживал. После нашего гола было гораздо проще, пошли контратаки, ЦСКА стал открываться. Итоговый результат справедлив», — сказал Венгер в эфире телеканала «Матч ТВ».
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