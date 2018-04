«Аль-Хиляль» в 15-й раз стал чемпионом Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» стал победителем чемпионата Саудовской Аравии. В матче 26-го тура подопечные Хуана Брауна переиграли «Аль-Фат» (4:1) и с 56-ю очками заняли первое место. Вторым стал «Аль-Ахли», набравший 55 очков.

"Аль-Хиляль" выиграл чемпионат страны в 15-й раз и является рекордсменом по этому показателю.

#ALHILAL wins the #Saudi_Pro_League with 56 points after (4-1) win over «Al-Fateh». Congratulations CHAMPIONS 💙🏆💙 pic.twitter.com/bGBaHKn6gW

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) 12 апреля 2018 г.