Сергей Балахнин: «В камбэк ЦСКА не верю»

Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин поделился своим мнением об ответной встрече 1/4 финала Лиги Европы, в которой ЦСКА сегодня примет «Арсенал». Напомним, что первый матч в Лондоне завершился крупной победой «канониров» со счетом 4:1.

— Если быть честным, не верю в камбэк москвичей, — сказал Балахнин. — Уровень английского клуба объективно выше. Не исключаю, что ЦСКА может выиграть в отдельном матче, но чтобы пройти дальше… Нет, очень сомневаюсь. За счет желания и своих болельщиков красно-синие способны добиться локального успеха, но не более.

— Фактор Головина может возродить какие-то шансы?

— Думаю, нет — при всем уважении к Александру. Он — молодец, показывает качественный футбол, является одним из сильнейших наших футболистов. Но кардинальным образом Головин ничего не изменит. Понятно, что у «Арсенала» свои цели в Лиге Европы, приоритетная задача попадание через этот турнир в Лигу чемпионов, ведь во внутреннем первенстве шансов меньше. Так что с мотивацией у «канониров» проблем не будет. (Арман МКРТЧЯН)

Напомним, что ответная игра ЦСКА — «Арсенал» состоится сегодня и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн текстовую-трансляцию встречи.