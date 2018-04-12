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Сергей Балахнин: «В камбэк ЦСКА не верю»
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Сергей Балахнин: «В камбэк ЦСКА не верю» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Фото: Sports.ru
Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин поделился своим мнением об ответной встрече 1/4 финала Лиги Европы, в которой ЦСКА сегодня примет «Арсенал». Напомним, что первый матч в Лондоне завершился крупной победой «канониров» со счетом 4:1.
— Если быть честным, не верю в камбэк москвичей, — сказал Балахнин. — Уровень английского клуба объективно выше. Не исключаю, что ЦСКА может выиграть в отдельном матче, но чтобы пройти дальше… Нет, очень сомневаюсь. За счет желания и своих болельщиков красно-синие способны добиться локального успеха, но не более.
— Фактор Головина может возродить какие-то шансы?
— Думаю, нет — при всем уважении к Александру. Он — молодец, показывает качественный футбол, является одним из сильнейших наших футболистов. Но кардинальным образом Головин ничего не изменит. Понятно, что у «Арсенала» свои цели в Лиге Европы, приоритетная задача попадание через этот турнир в Лигу чемпионов, ведь во внутреннем первенстве шансов меньше. Так что с мотивацией у «канониров» проблем не будет. (Арман МКРТЧЯН)
Напомним, что ответная игра ЦСКА — «Арсенал» состоится сегодня и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн текстовую-трансляцию встречи.
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