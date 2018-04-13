Ганчаренко: информация по состоянию здоровья Вернблума будет в пятницу

Информация по состоянию здоровья полузащитника московского ЦСКА Понтуса Вернблума, пропустившего ответный матч 1/4 финала футбольной Лиги Европы против лондонского «Арсенала», ожидается в пятницу, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко

ЦСКА не смог преодолеть четвертьфинальный барьер Лиги Европы, уступив «Арсеналу» по сумме двух матчей. Ответная встреча, состоявшаяся в четверг в Москве, завершилась вничью со счетом 2:2. В первой игре «Арсенал» одержал победу со счетом 4:1. Вернблум пропустил матч в четверг из-за повреждения ребра.

"Не знаю, мы еще оценим его состояние. Думаю, что завтра будет информация", — сказал Ганчаренко на пресс-конференции.