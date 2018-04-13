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Ганчаренко: информация по состоянию здоровья Вернблума будет в пятницу
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Ганчаренко: информация по состоянию здоровья Вернблума будет в пятницу 

Р-Спорт 1 час назад
Информация по состоянию здоровья полузащитника московского ЦСКА Понтуса Вернблума, пропустившего ответный матч 1/4 финала футбольной Лиги Европы против лондонского «Арсенала», ожидается в пятницу, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
ЦСКА не смог преодолеть четвертьфинальный барьер Лиги Европы, уступив «Арсеналу» по сумме двух матчей. Ответная встреча, состоявшаяся в четверг в Москве, завершилась вничью со счетом 2:2. В первой игре «Арсенал» одержал победу со счетом 4:1. Вернблум пропустил матч в четверг из-за повреждения ребра.
"Не знаю, мы еще оценим его состояние. Думаю, что завтра будет информация", — сказал Ганчаренко на пресс-конференции.
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