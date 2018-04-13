Власти Барселоны одобрил проект реконструкции «Камп Ноу»

Городской совет Барселоны одобрил проект по реконструкции стадиона «Камп Ноу», сообщает "Советский спорт"

"Это сбалансированное предложение, которое объединит то, что нужно клубу и городу. «Камп Ноу» станет просторным и приятным местом с зелёными зонами для жителей города и туристов", — заявил президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу.