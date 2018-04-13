Власти Барселоны одобрил проект реконструкции «Камп Ноу» 

Городской совет Барселоны одобрил проект по реконструкции стадиона «Камп Ноу», сообщает "Советский спорт".
"Это сбалансированное предложение, которое объединит то, что нужно клубу и городу. «Камп Ноу» станет просторным и приятным местом с зелёными зонами для жителей города и туристов", — заявил президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу.
Реконструкция арены оценивается в €600 млн Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назначен послом по ответственному туризму Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).