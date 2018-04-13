Ещё
Власти Барселоны одобрил проект реконструкции «Камп Ноу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти Барселоны одобрил проект реконструкции «Камп Ноу» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Городской совет Барселоны одобрил проект по реконструкции стадиона «Камп Ноу», сообщает "Советский спорт".
"Это сбалансированное предложение, которое объединит то, что нужно клубу и городу. «Камп Ноу» станет просторным и приятным местом с зелёными зонами для жителей города и туристов", — заявил президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу.
Реконструкция арены оценивается в €600 млн  Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назначен послом по ответственному туризму Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
Газета.Ru: последние новости
Тренер "Арсенала" Венгер призвал не переживать о травме Мхитаряна Лулич: "Лацио" по необъяснимым причинам рассыпался во втором тайме Тренер ЦСКА: мы сосредоточены на футболе, а не на политике
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото99
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка1
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»21
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Бавария» определилась с новым тренером
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение