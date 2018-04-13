Народные приметы: как не выйти замуж «за рябого» или не «высвистеть» деньги из дома

Если случайно просыпать соль, то чтобы избежать ссоры с близким человеком, нужно смеясь бросить просыпанную соль через левое плечо. А когда черный кот перебежал дорогу, надо совершить одно из нескольких нехитрых действий: три раза плюнуть через левое плечо и повернуться вокруг своей оси; пройти нежелательный участок спиной вперед; скрестить указательный и средний пальцы на обеих руках или проговорить защитные слова.

Эти приметы знают и те, кто верит в них, и те, кто нет. Однако наши предки не просто верили, а практически жили суевериями. Они могли узнать, какой будет погода по тому, как летают птицы или покрылись ли росой растения утром. Определяли, что беду сулит разбитое зеркало или встреченный в пути человек с пустыми ведрами. В современном мире знания предков почти не используются, поэтому многие из них практически канули в лету. «ВМ» решила вспомнить, какими приметами пользовались люди в старину.

Чего стоит остерегаться в быту

Многие из нас пользуются дома тапочками, не зная, что они могут быть предвестниками беды, если их неправильно использовать. Оказывается, можно накликать беду, если оставлять домашнюю обувь в перекрещенном положении.

Хозяйкам на заметку следует знать, что сырая соль в доме предвещает ненастье, а выметать пыль из собственного дома означает, что можно «вымести» удачу из семьи. Также, согласно народным приметам, нельзя класть на стол шапку или ключи. Это действие сулит человеку безденежье. Следует следить за собой, когда одеваешься, потому что если первым надевать левый рукав, то надо ждать беды.

Плохим знаком считается, если за столом обмениваться бокалами. А когда человек во время завтрака, обеда или ужина передаст кому-то соль — это означает, что между ними в скором времени обязательно произойдет ссора. Чтобы избежать склок, нужно передавать солонку со смехом. За столом также не надо оставлять недоеденную еду или недопитый напиток, так как оставшееся считается злом.

Убежавшая из кастрюли каша сулит «повару» несчастье. Если в доме поскрипывает мебель, это означает, что скоро поменяется погода. Когда человек возвращает одолженные ведро, корзину, сумку, тарелку, банку или другую емкость, в них нужно что-то положить. Если отдавать предметы пустыми, чтобы у вас в семье не убывало благополучие.

Как не отпугнуть богатство?

Приметы советуют по воскресеньям тратить всю мелочь из кошелька или отдавать ее нищим, иначе человеку сулит «богатство только мелкими деньгами». А когда ему возвращают долг, нужно держать в левом кармане фигу (сложить левой рукой известную всем комбинацию пальцев). Самому возвращать взятые взаймы деньги следует утром, так как это является верным признаком «денег в кошельке». Также считается, что вечером нельзя давать взаймы ни денег, ни хлеба, потому что тогда в доме дающего не будет ни того, ни другого.

Приметы запрещают давать в долг по понедельникам. Согласно народной мудрости, если этому не следовать, то все купюры уйдут из дома. А любителям черники суеверия обещают присутствие денег. Считается, что тем, кто есть много этой ягоды бедность не страшна.

Если человек разменивает крупные деньги мелочью, то это — к тратам. Нельзя выметать мусор из дома после заката, потому что можно «вымести» достаток. Чтобы деньги водились в доме, народные приметы советуют после ухода гостей вытряхивать скатерть на улицу.

Бедность сулит народная мудрость, если человек часто сидит на столе. А когда нищий просит милостыню, нельзя давать ему бумажные купюры. Согласно примете, нищенке надо подавать серебро, а нищему — медь, чтобы не обнищать самому.

Чтобы в доме водились деньги, нельзя в помещении свистеть, иначе можно их «высвистеть». К разорению ведет, если держать пустые бутылки на столе. Чтобы деньги прибывали, надо хранить бумажные купюры в кошельке лицом к себе. Еще одна народная мудрость советует для привлечения денег хранить в кошельке осиновый листик. А еще можно положить по монетке в каждый угол в доме. Единственным условием при этой примете является то, что монеты потом трогать нельзя.

Если к человеку прибыли крупные деньги, нужно отложить одну из купюр, всегда носить ее с собой, чтобы она привлекала к себе богатство, и никогда не тратить и не разменивать эту купюру. Одно из суеверий гласит, что для привлечения денег в доме стоит ставить веник ручкой вниз.

Приметы к свадьбам

Чтобы брак был счастливым, в свидетели нужно звать неженатых мужчин и незамужних девушек. Считается, что если в день бракосочетания чихнет кто-то из родственников, либо сами брачующиеся, то невеста будет счастлива в замужестве.

Если во время шитья девушка оторвет длинную нитку, то она не скоро выйдет замуж. Также приметы не советуют выходить замуж в обуви со шнурками.

Согласно народной мудрости, молодой человек нескоро женится, если он будет сидеть на пороге, а девушкам запрещается сидеть на подоконнике. Если представительница прекрасного пола плохо подметает, то согласно примете, она выйдет замуж «за рябого». Если девушка хочет выйти замуж, то она должна забрать у сыгравшей свадьбу подруги пустую коробку из-под обручальных колец. Считается, что тогда, она выйдет замуж следующей. Чтобы невесте хорошо жилось замужем, серьги ей должна надеть счастливая замужняя подруга.

Каждый день человек сталкивается с той или иной приметой. Он может о них даже не догадываться. Однако, как с ними поступать, верить или нет, это право остается за каждым.

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