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Владельцев обязали оборудовать грузовики для перевозки опасных грузов системой ГЛОНАСС
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Владельцев обязали оборудовать грузовики для перевозки опасных грузов системой ГЛОНАСС 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
С 15 апреля автобусы и грузовики для перевозки опасных грузов в обязательном порядке должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу в воскресенье.
«Подписанным постановлением утверждены Правила оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», — говорится в документе.
В частности, к таким транспортным средства относятся автомобили, использующиеся для перевозки пассажиров, имеющие, кроме места водителя, более восьми мест для сидения, а также грузовые автомобили. Подчёркивается, что установленные Правилами требования не будут применяться в отношении транспортных средств физических лиц.
«Оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации необходимо для повышения эффективности управления движением транспортных средств, а также уровня безопасности перевозок пассажиров и опасных грузов», — отметили в кабмине.
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