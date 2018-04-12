Венгер опасается повторения сюжета матчей Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч ТВ».

— Эта футбольная неделя получается очень воодушевляющей и необычной. Например, «Рома» сумела выбить из Лиги чемпионов «Барселону». Вы, наверное, сегодня не хотите оказаться на неправильной стороне и хотите пройти дальше?

— Да, конечно, нам очень важно сегодня правильно распорядиться своим преимуществом. Действительно некоторые футбольные матчи на этой неделе получились очень необычными. Наверное, лучше всего нам выходить на поле, думая о том, как нам выиграть матч. Нужно быть ментально готовыми, чтобы сыграть в такой футбол и сыграть в очень быстрый и атакующий футбол.

— Вы очень интересно смотрите на состав своей команды. Поначалу в начале этого сезона вы давали отдыхать лидерам команды и выставляли первый состав на матчи Премьер-лиги. Сейчас же получается все наоборот: вы даете отдыхать основе в матчах АПЛ и выпускаете своих лидеров на матчи Лиги Европы. Это нормально?

— Это нормально, как мне кажется. Мы в четвертьфинале, и у нас есть шанс выйти в полуфинал.

— Взаимоотношения у России и Великобритании в последнее время достаточно непростые. Какие ощущения вы испытывали в последние 24 часа в Москве?

— Здесь все очень здорово, очень мирные и доброжелательные люди, которые к нам отлично относятся. Никакого напряжения я не почувствовал, и мы готовились к матчу в великолепных условиях.