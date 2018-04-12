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Венгер опасается повторения сюжета матчей Лиги чемпионов
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Венгер опасается повторения сюжета матчей Лиги чемпионов 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч ТВ».
— Эта футбольная неделя получается очень воодушевляющей и необычной. Например, «Рома» сумела выбить из Лиги чемпионов «Барселону». Вы, наверное, сегодня не хотите оказаться на неправильной стороне и хотите пройти дальше?
— Да, конечно, нам очень важно сегодня правильно распорядиться своим преимуществом. Действительно некоторые футбольные матчи на этой неделе получились очень необычными. Наверное, лучше всего нам выходить на поле, думая о том, как нам выиграть матч. Нужно быть ментально готовыми, чтобы сыграть в такой футбол и сыграть в очень быстрый и атакующий футбол.
— Вы очень интересно смотрите на состав своей команды. Поначалу в начале этого сезона вы давали отдыхать лидерам команды и выставляли первый состав на матчи Премьер-лиги. Сейчас же получается все наоборот: вы даете отдыхать основе в матчах АПЛ и выпускаете своих лидеров на матчи Лиги Европы. Это нормально?
— Это нормально, как мне кажется. Мы в четвертьфинале, и у нас есть шанс выйти в полуфинал.
— Взаимоотношения у России и Великобритании в последнее время достаточно непростые. Какие ощущения вы испытывали в последние 24 часа в Москве?
— Здесь все очень здорово, очень мирные и доброжелательные люди, которые к нам отлично относятся. Никакого напряжения я не почувствовал, и мы готовились к матчу в великолепных условиях.
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