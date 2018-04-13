Арсен Венгер: Не ожидали от ЦСКА такого высокого темпа

— Вы сильно нервничали на протяжении матча. — Мы по ходу первого матча еще поняли, что ЦСКА технически хорошо подготовлен. Мы понимали, что они могут доставить нам проблемы. Нам было тяжело вернуться в игру, но мы это сделали. Картина в Европе такая: все команды находятся примерно на одном уровне, футбол становится открытым, порой бывает тяжело отыграться.