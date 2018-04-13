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Арсен Венгер: Не ожидали от ЦСКА такого высокого темпа
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Арсен Венгер: Не ожидали от ЦСКА такого высокого темпа 

Советский спорт 1 час назад
— Вы сильно нервничали на протяжении матча. — Мы по ходу первого матча еще поняли, что ЦСКА технически хорошо подготовлен. Мы понимали, что они могут доставить нам проблемы. Нам было тяжело вернуться в игру, но мы это сделали. Картина в Европе такая: все команды находятся примерно на одном уровне, футбол становится открытым, порой бывает тяжело отыграться.
— Что вы сказали Виктору Гончаренко после финального свистка? — Поздравил с неплохой игрой в двух матчах. Не ожидали такого быстрого темпа от ЦСКА. Пожелал ему дальнейших тренерских успехов.
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