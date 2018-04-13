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УЕФА назвал имена четырех претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
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УЕФА назвал имена четырех претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы 

SPORT24.ru 1 час назад
Пресс-служба УЕФА назвала имена четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока нынешней недели в Лиге Европы. В их числе не оказалось футболистов ЦСКА, которые, ведя по ходу ответного четвертьфинального матча против «канониров» со счетом 2:0. Впрочем, в итоге матч завершился вничью — 2:2.
На приз претендуют Димитри Пайет («Марсель», гол в ворота «РБ Лейпциг» и результативная передача), Мохамед Эль-Нени («Арсенал», 2 результативные передачи в матче с ЦСКА), Амаду Айдара («Ред Булл Зальцбург», гол в ворота «Лацио») и Ян Облак («Атлетико», 6 сэйвов в матче со «Спортингом»).
Отдать свой голос за одного из игроков можно.
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