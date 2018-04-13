Венгер: «Головин очень хорош, но мы не ищем новичков»

— Как вам Головин?

— Головин очень хорош и очень интересен. Но мы не находимся сейчас в стадии поиска. Отмечу, что все футболисты московской команды хороши.

— Ваши ощущения от игры?

— Мы по первому матчу поняли, что ЦСКА — это сильная и технически хорошо подготовленная команда. Мы ожидали такую игру. Была большая разница между первой и второй встречей. Было тяжело вернуться в игру, но мы это сделали. Все европейские команды достаточно близки, все практически на одном уровне.