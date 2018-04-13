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Венгер: «Головин очень хорош, но мы не ищем новичков»
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Венгер: «Головин очень хорош, но мы не ищем новичков» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своими впечатлениями от матча с ЦСКА. На выезде «канониры» сыграли вничью (2:2). Его слова передает корреспондент портала "Евро-футбол.ру" Белла Гаургашвили.
— Как вам Головин?
— Головин очень хорош и очень интересен. Но мы не находимся сейчас в стадии поиска. Отмечу, что все футболисты московской команды хороши.
— Ваши ощущения от игры?
— Мы по первому матчу поняли, что ЦСКА — это сильная и технически хорошо подготовленная команда. Мы ожидали такую игру. Была большая разница между первой и второй встречей. Было тяжело вернуться в игру, но мы это сделали. Все европейские команды достаточно близки, все практически на одном уровне.
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