Бейсболист «Техас Рейнджерс» Эндрюс сломал правый локоть во время матча

29-летний бейсболист «Техас Рейнджерс» Элвис Эндрюс сломал правый локоть во время девятого иннинга матча с «Лос-Анджелес Энджелс». Эту травму Эндрюс получил, пытаясь отбить брошенный соперником мяч. Ранее за десять лет выступлений на профессиональном уровне Элвин ни разу не получал серьёзных повреждений и в каждом из проведённых им сезонов сыграл не меньше 145 матчей.

Видеозапись момента, в котором Эндрюс травмировал руку, можно посмотреть в «твиттере» спортивного обозревателя Даниэля Альвареса Монтеса.