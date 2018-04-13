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Бейсболист «Техас Рейнджерс» Эндрюс сломал правый локоть во время матча
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Бейсболист «Техас Рейнджерс» Эндрюс сломал правый локоть во время матча 

Чемпионат.com 58 минут назад
29-летний бейсболист «Техас Рейнджерс» Элвис Эндрюс сломал правый локоть во время девятого иннинга матча с «Лос-Анджелес Энджелс». Эту травму Эндрюс получил, пытаясь отбить брошенный соперником мяч. Ранее за десять лет выступлений на профессиональном уровне Элвин ни разу не получал серьёзных повреждений и в каждом из проведённых им сезонов сыграл не меньше 145 матчей.
Видеозапись момента, в котором Эндрюс травмировал руку, можно посмотреть в «твиттере» спортивного обозревателя Даниэля Альвареса Монтеса.
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