Чалов: «В ЦСКА думали, что можем отыграться, как „Рома“

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги ответного четвертьфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом» — 2:2. По сумме двух матчей (3:6) «армейцы» вылетели из турнира.

«Хотелось, конечно, поверить в чудо, что мы можем выиграть. Был очень опасный момент у Игнашевича. Старались, отдали все силы, чтобы победить. Но попались на контратаке и пропустили гол.

Говорили ли в команде о камбэке «Ромы»? Два дня подряд смотрели футбол и тоже думали, что так можем. Даже пропустив первый гол, мы бились и хотели забить еще. Но сил не было, и мы пропустили еще несколько контратак.

Почему не дотянули до третьего гола? Все смотрели футбол и ждали. Мы подустали, начались ошибки… По сути без разницы, победа или ничья, но было бы приятнее выиграть».

Также Чалову был задан вопрос о том, что чувствует футболист, который сначала забил «Динамо», а потом лондонскому «Арсеналу». Федор забил сегодня, а 9 апреля поразил ворота «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России.