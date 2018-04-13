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Чалов: «В ЦСКА думали, что можем отыграться, как „Рома“
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Чалов: «В ЦСКА думали, что можем отыграться, как „Рома“ 

SPORT24.ru 54 минуты назад
Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги ответного четвертьфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом» — 2:2. По сумме двух матчей (3:6) «армейцы» вылетели из турнира.
«Хотелось, конечно, поверить в чудо, что мы можем выиграть. Был очень опасный момент у Игнашевича. Старались, отдали все силы, чтобы победить. Но попались на контратаке и пропустили гол.
Говорили ли в команде о камбэке «Ромы»? Два дня подряд смотрели футбол и тоже думали, что так можем. Даже пропустив первый гол, мы бились и хотели забить еще. Но сил не было, и мы пропустили еще несколько контратак.
Почему не дотянули до третьего гола? Все смотрели футбол и ждали. Мы подустали, начались ошибки… По сути без разницы, победа или ничья, но было бы приятнее выиграть».
Также Чалову был задан вопрос о том, что чувствует футболист, который сначала забил «Динамо», а потом лондонскому «Арсеналу». Федор забил сегодня, а 9 апреля поразил ворота «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России.
«Стараюсь об этом не думать. В каждой игре нужно забивать. Стоит оставить в стороне разговоры о моих годах», — передает слова Чалова корреспондент Sport24.ru Данила Игнатов.
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