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Россия обновила рекордный сезонный показатель в рейтинге УЕФА
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Россия обновила рекордный сезонный показатель в рейтинге УЕФА 

SPORT24.ru 50 минут назад
В нынешнем еврокубковом сезоне российские клубы в общей сложности набрали 63 очка. Коэффициент страны в рейтинге УЕФА представляет собой среднее значение: общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в еврокубковом сезоне. При делении 63 очков на пять российских клубов, участвовавших в еврокубках в сезоне-2017/18, Россия получила коэффициент 12,600.
Прежний лучший коэффициент был зафиксирован в сезоне-2015/16, когда пять российских клубов набрали 57,5 очков, что дало среднее значение 11,500.
При этом лучшим сезоном по набранным очкам стал сезон-2010/11, когда шесть российских клубов набрали 65,5 очков, что дало коэффициент 10,916.
Больше всего очков в копилку России в текущем еврокубковом сезоне принес ЦСКА — 21. Далее идут ”Зенит” (16), «Локомотив» (12), ”Спартак” (11) и «Краснодар» (3).
Лучший коэффициент в нынешнем сезоне у Англии — 19,500. Следом идут Испания (18,000) и Италия (17,000). Показатель России (12,600) является четвертым среди всех ассоциаций. Коэффициент Франции — 11,000, Германии — 9,714, Португалии — 9,666.
Таблица коэффициентов по итогам суммы сезонов с 2013/14 по 2017/18, определяяющая представительство клубов в евросезоне-2019/20, выглядит так:1. Испания — 105,2842. Англия — 79,0343. Италия — 75,9164. Германия — 71,2845. Франция — 55,9156. Россия — 53,3827. Португалия — 47,2488. Украина — 41,1339. Бельгия — 38,50010. Турция — 35,800.
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