Россия сохранит шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2017/18

Об этом сообщает ТАСС.

За текущий сезон российские клубы, выступавшие на международной арене — ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» «Спартак» и «Краснодар», — набрали в общей сложности 63 балла (коэффициент — 12,600), благодаря чему суммарный коэффициент страны за пять лет составил 53,382 балла.

Сохранив шестое место в таблице коэффициентов, Россия сможет выставить для участия в еврокубках шесть клубов в не только в следующем сезоне, но и в сезоне-2019/20. Три из них примут участие в Лиге чемпионов, причём чемпион и вице-чемпион страны попадут напрямую в групповой раунд турнира.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с английским «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал».