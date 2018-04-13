Ещё
Россия сохранит шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2017/18
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия сохранит шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2017/18 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
Об этом сообщает ТАСС.
За текущий сезон российские клубы, выступавшие на международной арене — ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», — набрали в общей сложности 63 балла (коэффициент — 12,600), благодаря чему суммарный коэффициент страны за пять лет составил 53,382 балла.
Сохранив шестое место в таблице коэффициентов, Россия сможет выставить для участия в еврокубках шесть клубов в не только в следующем сезоне, но и в сезоне-2019/20. Три из них примут участие в Лиге чемпионов, причём чемпион и вице-чемпион страны попадут напрямую в групповой раунд турнира.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с английским «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал».
RT на русском: последние новости
Британия запросила заседание СБ ООН в связи с докладом ОЗХО по делу Скрипаля Экс-футболист «Атлетико» раскритиковал поведение Роналду после гола в ворота «Ювентуса» Тихомиров переизбран по пост президента Федерации сноуборда России
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото95
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»19
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение