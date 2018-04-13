Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 13.04.2018

А вот у французов теперь есть шанс увеличить отрыв.

Россия

Отыграть три мяча? Запросто. Прошедшая неделя показала, что в футболе, как бы банально это ни прозвучало, возможно всё. Сначала это получилось у «Ромы», чуть позже подобное практически удалось повторить «Ювентусу». То же самое предстояло провернуть и московскому ЦСКА. В итоговый успех «армейцев» перед началом матча верили, наверное, только самые отъявленные оптимисты. Среди них оказалась и РФПЛ. В «твиттере» организации за пару дней до игры появился пост, призывающий подопечных Виктора Гончаренко повторить успех «Ромы».

И вплоть до 75-й минуты ЦСКА был в шаге от очередной сенсации. На 80% процентов боевой состав «Арсенала» мало что мог противопоставить сопернику. Однако сил до финального свистка москвичам не хватило. «Канониры» смогли сравнять счёт, позволив тем самым России положить в свою еврокопилку всего одно очко и 0,200 балла соответственно.

КлубтуринСоперникСчётОчкиКоэффициентЦСКАЛЕ«Арсенал», Англия2:210,200Итого в туре10,200 Франция

А вот Франция своё шествие по Европе продолжает. Несмотря на гостевое поражение в Германии, «Марсель» имел хорошие шансы остаться в турнире. В нынешнем плей-офф на родном «Велодроме» французы всегда выигрывали, забивая при этом не менее трёх мячей. Видимо, «РБ Лейпциг» решил статистику провансальцам не портить. Открыв счёт в начале встречи, немцы в итоге пропустили пять. Теперь «Марселю» до титула осталось сделать всего три шага. Плюс к этому клуб сможет ещё немного увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов. Тем интереснее будет нам догонять Францию в следующем году.

КлубТурнирСоперникСчётОчкиКэффициент«Марсель»ЛЕ«РБ Лейпциг», Германия5:22 (+1 бонус) 0,500Итого в туре:30,500 Португалия

Португалия, как и Россия, своё выступление на европейской арене в этом году завершила. «Спортинг» ушёл, сумев даже слегка хлопнуть дверью. Безусловно, «Атлетико» ситуацию контролировал и не позволил португальцам забить больше одного мяча. Но вряд ли этот факт сильно расстроил «Спортинг». Они победили, набрали больше всех еврокубковых очков для Португалии и теперь могут спокойно переключиться на сезон во внутреннем первенстве. По его итогам они как минимум уже заработали право играть в Лиге Европы на следующий год.

КлубТурнирСоперникСчётОчкиКоэффициент«Спортинг»ЛЕ«Атлетико», Испания1:020,333Итого в туре:20,333 Итоги