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Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 13.04.2018
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Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 13.04.2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
А вот у французов теперь есть шанс увеличить отрыв.
Россия
Отыграть три мяча? Запросто. Прошедшая неделя показала, что в футболе, как бы банально это ни прозвучало, возможно всё. Сначала это получилось у «Ромы», чуть позже подобное практически удалось повторить «Ювентусу». То же самое предстояло провернуть и московскому ЦСКА. В итоговый успех «армейцев» перед началом матча верили, наверное, только самые отъявленные оптимисты. Среди них оказалась и РФПЛ. В «твиттере» организации за пару дней до игры появился пост, призывающий подопечных Виктора Гончаренко повторить успех «Ромы».
И вплоть до 75-й минуты ЦСКА был в шаге от очередной сенсации. На 80% процентов боевой состав «Арсенала» мало что мог противопоставить сопернику. Однако сил до финального свистка москвичам не хватило. «Канониры» смогли сравнять счёт, позволив тем самым России положить в свою еврокопилку всего одно очко и 0,200 балла соответственно.
КлубтуринСоперникСчётОчкиКоэффициентЦСКАЛЕ«Арсенал», Англия2:210,200Итого в туре10,200  Франция
А вот Франция своё шествие по Европе продолжает. Несмотря на гостевое поражение в Германии, «Марсель» имел хорошие шансы остаться в турнире. В нынешнем плей-офф на родном «Велодроме» французы всегда выигрывали, забивая при этом не менее трёх мячей. Видимо, «РБ Лейпциг» решил статистику провансальцам не портить. Открыв счёт в начале встречи, немцы в итоге пропустили пять. Теперь «Марселю» до титула осталось сделать всего три шага. Плюс к этому клуб сможет ещё немного увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов. Тем интереснее будет нам догонять Францию в следующем году.
КлубТурнирСоперникСчётОчкиКэффициент«Марсель»ЛЕ«РБ Лейпциг», Германия5:22 (+1 бонус) 0,500Итого в туре:30,500  Португалия
Португалия, как и Россия, своё выступление на европейской арене в этом году завершила. «Спортинг» ушёл, сумев даже слегка хлопнуть дверью. Безусловно, «Атлетико» ситуацию контролировал и не позволил португальцам забить больше одного мяча. Но вряд ли этот факт сильно расстроил «Спортинг». Они победили, набрали больше всех еврокубковых очков для Португалии и теперь могут спокойно переключиться на сезон во внутреннем первенстве. По его итогам они как минимум уже заработали право играть в Лиге Европы на следующий год.
КлубТурнирСоперникСчётОчкиКоэффициент«Спортинг»ЛЕ«Атлетико», Испания1:020,333Итого в туре:20,333  Итоги
63 очка и 12,600 балла в сезоне — таков итог выступления российских клубов в сезоне-2017/18. Самый большой вклад сделал ЦСКА. На счету «армейцев» 21 очко. 16 набрал «Зенит». У «Локомотива» — 12 очков. «Спартак» принёс в общую копилку 11 очков. Меньше всех набрал «Краснодар», вылетевший ещё в квалификации — 3 очка. На данный момент Франция опережает нас на 2,533 балла, и этот отрыв вполне может увеличиться. Португалия же приблизиться к нам уже не сможет и следующий сезон начнёт, отставая на 6,134 балла.
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