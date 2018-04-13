Скалолазка из Екатеринубурга стала призером на Кубке России

12 апреля в Тюмени завершился Кубок России по скалолазанию в боулдеринге (состязание на серии коротких сложных трасс). Екатеринбургская красавица Юлия Пантелеева стала третьей.

Ближе всего к пьедесталу подобрался Юрий Новицкий, но он стал только четвертым. К счастью, сегодня в той же Тюмени начнется Чемпионат России в дисциплине трудность (соревнование на сложность трассы) и скорость. И уральцы будут иметь возможность привезти домой еще медалей.

Так, в 2017 Юлия и Юрий стали бронзовыми медалистками Кубка России в многоборье.

Уральские спортсмены вошли в стартовый состав российской сборной по скалолазанию, которая поедет на Олимпиаду-2020.