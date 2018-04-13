Ещё
Скалолазка из Екатеринубурга стала призером на Кубке России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скалолазка из Екатеринубурга стала призером на Кубке России 

e1.ru 49 минут назад
Фото: e1.ru
12 апреля в Тюмени завершился Кубок России по скалолазанию в боулдеринге (состязание на серии коротких сложных трасс). Екатеринбургская красавица Юлия Пантелеева стала третьей.
Ближе всего к пьедесталу подобрался Юрий Новицкий, но он стал только четвертым. К счастью, сегодня в той же Тюмени начнется Чемпионат России в дисциплине трудность (соревнование на сложность трассы) и скорость. И уральцы будут иметь возможность привезти домой еще медалей.
Так, в 2017 Юлия и Юрий стали бронзовыми медалистками Кубка России в многоборье.
Уральские спортсмены вошли в стартовый состав российской сборной по скалолазанию, которая поедет на Олимпиаду-2020.
e1.ru: последние новости
Главный пиарщик губернатора Свердловской области бежит самый сложный в мире марафон по Сахаре Маленькая фигуристка из Екатеринбурга выступила на ледовом шоу Первого канала Болельщики матча «Урал» — «Спартак» получат флаеры, чтобы вернуться на свои места с перерыва в игре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»19
Липницкая опубликовала откровенное фото95
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США57
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение