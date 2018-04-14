Севилья — Вильярреал: прогноз на матч претендентов на выход в Лигу Европы

«Севилья» — «Вильярреал». Прогноз на матч 32-го тура испанской Ла Лиги (14.04.2018, 14:00 мск).

В одном из центральных матчей очередного тура испанской Примеры «Севилья» примет в гости «Вильярреал». Для обеих команд поединок очень важен в плане борьбы за путёвки в Лигу Европы на следующий сезон. Кроме того обе команды после нескольких неудач подряд горят желанием, наконец, добиться победы. Букмекеры в этой встрече выделяют фаворитом севильцев, победа которых оценивается коэффициентом 1.85.

Команда

"Вильярреал"

41:37 "Севилья"

39:50 "Севилья"

"Севилья" завершила свои выступления в Лиге чемпионов, не сумев толком ничего противопоставить немецкой «Баварии» (1:2, 0:0). Тем не менее можно утверждать, что команда Монтеллы достойно выглядела на фоне европейского гранда, но прыгнуть выше головы ей всё же не удалось. Теперь нервионцам нужно как можно скорее переключится на поправление дел в национальном чемпионате, иначе есть угроза остаться вовсе без еврокубков на следующий сезон. В последних четырёх турах «Севилья» умудрилась набрать лишь 1 очко, но это была ничья в позапрошлом туре в домашнем матче с «Барселоной», причём там команда Монтеллы была в шаге от победы. Но вот в прошлом туре севильцы с треском проиграли в гостях «Сельте» (0:4). Понятно, что в том матче команда настраивалась на ответный матч с «Баварией», но всё равно слишком уж унизительное поражение в матче с середняком чемпионата.

"Вильярреал"

У «Вильярреала» тоже в последнее время наметились победы в Ла Лиге, причём «жёлтой субмарине» не приходится отвлекаться ни на какие другие турниры, после вылета из Лиги Европы ещё в феврале. В последних шести турах команда Хавьера Кальехи проиграла четырежды. Интересно, что в середине марта «подводники» выдали очень неплохой матч, обыграв дома мадридский «Атлетико» (2:1). Но после двухнедельной паузы на матчи национальных сборных «Вильярреал» как будто подменили. В позапрошлом туре команда Кальехи в гостях проиграла безнадёжному аутсайдеру лиги «Малаге» (0:1), а в прошлом туре без особых шансов дома уступила басконскому «Атлетику» (1:3).

Где смотреть матч

В 13:55 по московскому времени телеканалы «Матч! Футбол 3» и «Сетанта Спорт Евразия» начнут прямые трансляции со стадиона «Рамон Санчес Писхуан». Текстовая трансляция матча «Севилья» — «Вильярреал» будет доступна на просторах портала LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Севилья" имеет двукратное преимущество над «Вильярреалом» по победам, о чём говорит статистика личных встреч: +20=11-10, разница мячей 63:47. «Жёлтая субмарина» не может обыграть севильцев с октября 2015-го года. Интересно, что в прошлом сезоне оба матча Ла Лиги между этими командами завершились вничью 0:0. В нынешнем же сезоне в удивительном матче «Вильярреал», ведя по ходу второго тайма в 2 гола, умудрился не только потерять победу, но и проиграть — 2:3 (Бакамбу 19', Бакка 53' — Ленгле 56', Васкес 57', Банега 78' (пен).

Интересные факты

"Севилья" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (+0=1-3, 3:10);

"Севилья" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию в домашних матчах, пропуская в каждой из этих встреч по 2 гола (+0=1-2, 3:6);

"Вильярреал" потерпел 4 поражения в последних шести турах (+2=0-4, 5:8).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"