Турнир прогнозов: анонс 47 тура

Продолжается турнир прогнозов, 46-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

14 апреля

14:00 Севилья — Вильярреал (Ла Лига)

17:00 Шахтер — Динамо Киев (УПЛ)

17:15 Барселона — Валенсия (Ла Лига)

14:30 Саутгемптон — Челси (АПЛ)

19:30 Бавария — Боруссия Мх (Бундеслига)

21:45 Тоттенхэм — Манчестер Сити (АПЛ)

15 апреля

15:30 Ньюкасл — Арсенал (АПЛ)

17:45 ПСВ — Аякс (Эредивизия)

20:00 Бенфика — Порту (Примейра)

21:45 Лацио — Рома (Серия А)

22:00 ПСЖ — Монако (Лига 1)

Начисление очков остается прежним — 3 очка за угаданный счет, 2 — за угаданную разницу, 1 — за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!