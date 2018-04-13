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Турнир прогнозов: анонс 47 тура
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Турнир прогнозов: анонс 47 тура 

Soccer News 48 минут назад
Фото: Soccer News
Продолжается турнир прогнозов, 46-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.
14 апреля
14:00 Севилья — Вильярреал (Ла Лига)
17:00 Шахтер — Динамо Киев (УПЛ)
17:15 Барселона — Валенсия (Ла Лига)
14:30 Саутгемптон — Челси (АПЛ)
19:30 Бавария — Боруссия Мх (Бундеслига)
21:45 Тоттенхэм — Манчестер Сити (АПЛ)
15 апреля
15:30 Ньюкасл — Арсенал (АПЛ)
17:45 ПСВ — Аякс (Эредивизия)
20:00 Бенфика — Порту (Примейра)
21:45 Лацио — Рома (Серия А)
22:00 ПСЖ — Монако (Лига 1)
Начисление очков остается прежним — 3 очка за угаданный счет, 2 — за угаданную разницу, 1 — за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
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