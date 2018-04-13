Михаил Прохоров продал 49% акций клуба НБА «Бруклин» 

ТАСС, 13 апреля. Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Покупателем акций стал китайский предприниматель Джозеф Цай. Сумма сделки не сообщается.
Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году, тогда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА. В апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью— йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему.
Цай является одним из основателей и действующим вице— президентом компании Alibaba Group. Интернет-холдинг управляет такими площадками, как Aliexpress, Tmall.com, Taobao.com.