Михаил Прохоров продал 49% акций клуба НБА «Бруклин»

ТАСС , 13 апреля. Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Покупателем акций стал китайский предприниматель Джозеф Цай . Сумма сделки не сообщается.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году, тогда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА. В апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью— йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему.