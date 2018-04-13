Чех: «ЦСКА играл очень слаженно во всех линиях, чего не скажешь о нас»

— Думаю, что мы начали встречу крайне неспешно. Мы не создавали никаких моментов на чужой половине поля, хотя возможный ранний гол на выезде намного облегчил бы нам жизнь. Однако в то же время мы контролировали ход встречи, так как счёт 0:0 здесь нас вполне устраивал после 4:1 в Лондоне. Первый гол ЦСКА усложнил нам жизнь. Они воспользовались своим шансом и поставили нас в некомфортное положение. Затем они забили второй в самом начале тайма, что заставило нас нервничать. Они могли забивать и третий, у них были моменты: удар со штрафного (Головина — прим. ЕФ), дальний удар в концовке (Игнашевича — прим. ЕФ). Однако мы справились и переломили ход игры, забив ответный гол. Мы показали свою футбольную мудрость и рассудительность. Последняя пятнадцатиминутка стала для нас лучшей в сегодняшнем матче. Мы начали контратаковать после того, как ЦСКА пошёл вперёд всеми силами. В одной из таких мы сравняли счёт.

— Как вы себя чувствовали, проигрывая в гостях 0:2, понимая, что находитесь на грани?

— Мы поставили себя в крайне неудобное положение. Хозяева играли очень слаженно во всех линиях, чего не скажешь о нашей игре. В момент, когда ты проигрываешь 0:2, необходимо максимально сосредоточиться и собраться, что мы и сделали. Повторюсь, мне очень понравилась игра команды в заключительной двадцатиминутке. Считаю, что мы заслужили забить минимум однажды.

— Что для вас и команды значит Лига Европы?

— Этот турнир — огромная возможность для нас. В турнирной таблице АПЛ мы идём не так высоко, как хотелось бы. Мы прекрасно понимаем, что в заключительные семь туров мы вряд ли сумеем подняться в топ-4. Соответственно, победа в Лиге Европы — шанс забронировать себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Более того, Лига Европы — прекрасная возможность завоевать престижный европейский турнир, который, кстати, «Арсенал» ещё не выигрывал. Для клуба очень важно завершить сезон с завоёванным трофеем.

— Что вы можете сказать о ЦСКА? Как вы оцените российскую команду, особенно после ответной встречи?

— ЦСКА — хорошая команда. Даже после первой игры, которую они проиграли со счётом 1:4, россияне оставили хорошее впечатление: они атаковали, имели опасные моменты. Сегодня «армейцы» показали это вновь, играя при своих трибунах. Им было нечего терять, они показали классный атакующий футбол. Болельщики им сегодня очень помогли.