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Петр Чех: «Загнали себя в угол, но с честью справились. А ЦСКА — молодцы!»
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Петр Чех: «Загнали себя в угол, но с честью справились. А ЦСКА — молодцы!» 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Голкипер «Арсенала» Петр Чех, подводя итоги матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА​ (2:2), отметил характер своей команды, которая собралась в решающий момент. Также он признался, что ему понравилась игра соперника.
— Мы очень медленно начали, — сказал Чех. — С одной стороны, владели мячом, но остроты не создавали. Счет 0:0 нас устраивал, поэтому, наверное, и не торопились. А ЦСКА после первого гола поверил, что у него есть шанс, играл здорово. Потом забил еще, но вот тут мы включились по-настоящему. Именно при счете 0:2 «Арсенал» провел свой лучший отрезок в матче. Выходит, сами себя загнали в угол, но выбрались. Прошли дальше — и главное.
Лига Европы очень важна для нас с учетом места, которое мы занимаем в премьер-лиге. Это шанс пробиться в Лигу чемпионов, потому что в первую четверку в чемпионате попасть очень сложно. Да и сам по себе еврокубок — это серьезная мотивация. Мы очень хотим завоевать трофей.
ЦСКА понравился мне и в первом матче, имел достаточно подходов, а дома сыграл еще более смело и ярко. Терять команде было нечего и это помогло ей показать классный футбол. (Филипп ПАПЕНКОВ)
ЦСКА — Арсенал
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