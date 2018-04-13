Уэлбек: «Арсеналу» было некомфортно играть против ЦСКА» 

Нападающий лондонского «Арсенала» Дэнни Уэлбек прокомментировал ничью в матче 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА (2:2). Первый матч «Канониры» выиграл на «Уэмбли» со счетом 4:1 и по сумме двух матчей вышли в полуфинал турнира.
«Чувства комфорта не было. Мы уже видели в еврокубках, с какими сложностями может столкнуться команда, у которой преимущество после первого матча. Было сложно, мы играли на выезде, в совершенно других условиях, но мы справились», — цитирует Косельни пресс-служба УЕФА.
Жеребьевка полуфиналов Лиги Европы состоится в Швейцарии сегодня, 13 апреля.