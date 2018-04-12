Ещё
Корнаухов сделал смелый прогноз на матч ЦСКА — «Арсенал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Корнаухов сделал смелый прогноз на матч ЦСКА — «Арсенал» 

Soccer News 6 часов назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Олег Корнаухов сделал смелый прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом».
"Как закончится сегодняшний матч? Точный счет не назову, в этом плане игра для меня непредсказуема. Но, думаю, армейцы добьются положительного результата. ЦСКА выступает дома, и должен отдать все силы ради болельщиков. А там — чем черт не шутит, в футболе все возможно, если пойдет, можно замахнуться и на полуфинал", — цитирует бывшего футболиста СЭ.
Soccer News: последние новости
Турнир прогнозов: итоги 46 тура Турнир прогнозов: анонс 47 тура Милнер является лучшим ассистентом Лиги Чемпионов в этом сезоне
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»19
Липницкая опубликовала откровенное фото95
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США57
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение